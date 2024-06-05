Boston Celtics pivotu Kristaps Porziņgis'in, Dallas Mavericks'e karşı oynanacak NBA Finalleri serisinin 1. maçında sakatlığından dönmesinin beklendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Porziņģis'in Perşembe gecesi NBA Finalleri 1. maçında Mavericks'e karşı oynamak için dönmesinin beklendiğini açıkladı.



FanDuel TV'nin Run it Back programında Charania, 29 Nisan'dan bu yana baldır sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalan Porziņģis'in "herhangi bir aksilik olmazsa" geri dönmesinin beklendiğini söyledi.



Charania, haberin Porziņģis'in üç gün içinde sorunsuz bir şekilde beşe beş iki antrenman yapmasının ardından belirlendiğini ekledi.



Porziņģis en son, Celtics'in ilk tur serisinin 4. maçında Miami Heat'e karşı oynamıştı ve sakatlanmadan önce üç playoff maçında 14.0 sayı ortalaması yakalamıştı.



Celtics pivotu geçtiğimiz hafta X'te (Twitter) Letonca yazdığı bir paylaşımda Final serisinde parkelere döneceğine söz vermişti.





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