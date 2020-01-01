Porzingis, muhtemelen 6. maçta da yok!

Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis'in, Mavericks ile LA Clippers arasındaki ilk tur playoff serisinin 6. maçına muhtemelen hazır olmayacağı açıklandı.



Porzingis bir süredir sağ dizindeki ağrıyla mücadele ediyor ve playoff serisinin son iki maçını kaçırmıştı.



Dallas'ın başantrenörü Rick Carlisle, Porzingis'in durumu konusunda iyimser olmadığını belirtti ve 6. maçın ertelenmesinin, Porzingis'in zamanında iyileşmesine yardımcı olmayacağına inandığını söyledi.



Porzingis, serinin ilk üç maçında 23.7 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



Clippers seride 3-2 önde.



