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Porzingis: "Luka ile ortaklığımız, beklendiği gibi olmadı..."

Washington Wizards'ın yeni oyuncusu Kristaps Porzingis, Dallas Mavericks'teki eski takım arkadaşı Luka Doncic ile olan ortaklığının "kendisinin veya herkesin beklediği gibi olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yeni oyuncusu Kristaps Porzingis, Dallas Mavericks'teki eski takım arkadaşı Luka Doncic ile olan ortaklığının "kendisinin veya herkesin beklediği gibi olmadığını" söyledi.

Porzingis ve Doncic ikilisi Mavericks'te bir araya geldiklerinde büyük beklentiler yaratmış olsalar da, birlikte geçirdikleri süre boyunca playofflarda tek bir seri bile kazanamamışlardı.

NBC Sports'tan Chase Hughes ile konuşan Porzingis, mevzubahis ortaklığın "herkesin beklediği gibi olmadığını" itiraf etse de, Luka'nın "harika bir oyuncu" olduğunu açıkladı:

"Herkesin beklediği gibi olmadı, benim de. Ama bu ligde bazen böyle oluyor. Luka harika bir oyuncu ve ona başarılar diliyorum. Umarım kendisi için başarmayı hedeflediği şeyleri başarır."


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