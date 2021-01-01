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Porzingis: "Luka ile gayet iyi anlaşıyoruz!"

Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, takım arkadaşı Luka Doncic ile "bozuk" olduğu iddia edilen ilişkisi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, takım arkadaşı Luka Doncic ile "bozuk" olduğu iddia edilen ilişkisi hakkında konuştu.

Porzingis, Mavericks'in 2020-21 normal sezonunda maç başına 20.1 sayı ortalama yakaladıktan sonra playofflarda 13.1 sayı ortalamasına düştüğü için, ekibin oynadığı son playoff serisi sonrası, birçok eleştiri okunun hedefi olmuştu.

Mavericks'in ilk turda kaybetmesinin bir sonucu olarak, Porzingis ile ilgili birçok takas dedikodusu ortaya çıkmış ve Doncic ile ilişkisinin bozuk olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Lakin Porzingis kısa süre önce, SiriusXM NBA Radio'dan Mitch Lawrence ile konuşurken, bu söylentileri yalanladı:

"Konuşulanlar önemli değil. Günün sonunda hepimiz profesyoneliz ve iyi anlaşıyoruz. Gayet iyi anlaşıyoruz. Basketbol sahası dışında hiçbir takım arkadaşımla sorunum olmadı.

Heyecanlıyız. Kafa olarak iyi bir noktadayız. Röportajda daha önce de belirttiğimiz gibi, kimya son derece önemli ve bence bu yıl bunu oluşturmuş durumdayız."


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