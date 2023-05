Dallas Mavericks'in eski oyuncusu Kristaps Porzingis, Luka Doncic ile uyumunun "kusursuz olmadığını" itiraf etti.



Washington Wizards pivotu kısa süre önce "The Ariel Helwani Basketball Show"a katılarak, Dallas'ta geçirdiği sürede Doncic ile arasında işleri yürütememesinin, 2022'nin son takas gününde Washington'a gönderilmesine yol açması üzerine konuştu:



"Basketboldan tekrar keyif almak istemiştim. Orada da eğleniyordum. İşimi yapıyordum. Fakat benim için olması gerektiği gibi bir yer değildi."



Porzingis ve Doncic, Dallas'ta birlikte geçirdikleri 2,5 yıl içinde bazı parıltılar göstermiş olsalar da, genel olarak sahada pek iyi bir kimya yakalayamamışlardı. Sakatlıklar ve istikrarsız performansların üst üste gelmesiyle, Letonyalı oyuncu Wizards'a gönderilmişti.



Porzingis, Doncic ile uyumunun kusursuz olmadığını şu şekilde kabul etti:



"Ben de öyle düşündüm, kesinlikle. Hiç beklenen seviyede oynayamadık. Ve çoğunlukla da benim suçumdu. Şu anda oynadığım seviyede oynamıyordum. Genel olarak, er ya da geç Dallas'tan takaslanacağımı biliyordum."



KP'nin Dallas'taki zamanı her iki taraf için de planlandığı gibi gitmese de, Wizards pivotu eski takımına karşı herhangi bir dargınlık beslemediğini de sözlerine ekledi:



"Bana her zaman iyi davrandılar. Gerçekten, organizasyondaki herkes için en iyisini diliyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ