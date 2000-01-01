Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Porzingis, Knicks'te ilk kez sakatlandığında ne düşünmüştü?

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, New York Knicks ile oynadığı dönemde çapraz bağlarından sakatlandığında, en başta düşüncesinin ne olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, New York Knicks ile oynadığı dönemde çapraz bağlarından sakatlandığında, en başta düşüncesinin ne olduğunu açıkladı.

Porzingis, Knicks ile oynadığı dönemde All-Star seçilmiş, ancak 2018 Şubat'daki çapraz bağ sakatlığı yüzünden maçta oynayamamıştı.

24 yaşındaki Porzingis, 2015 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan Knicks tarafından seçilmişti ve kariyerini değiştiren sakatlığın uzun süren iyileşmesi, Knicks'in, Letonyalıyı Mavs'e göndermesiyle, her iki takım için hatırlanacak bir takasla sonuçlanmıştı.

Porzee, düşüncelerini şu şekilde dile döktü:

"Oyunculara bu tarz şeylerin olduğunu görüyorsunuz, ancak bunun asla sizin başınıza geleceğiniz düşünmüyorsunuz. Vücudumdan geçen garip bir duyguydu. Korkunç bir histi. Bana söylediklerinde harap olmuştum. 'Tamam, bu artık oldu, bunu artık değiştiremem ve sırada ne varsa, dört gözle bekliyorum ve sahaya geri dönmek her şeyi yapabilirim' zihniyetindeydim."

Porzingis diz ameliyatı geçtikten sonra, geri dönüşünün orijinal zaman çizelgesi, tıp uzmanları tarafından 10-12 ay arası olarak konulmuştu, ancak o noktaya geldiğinde New York tarafından Dallas'a çoktan gönderilmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal