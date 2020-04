Porzingis, Knicks'te ilk kez sakatlandığında ne düşünmüştü?

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, New York Knicks ile oynadığı dönemde çapraz bağlarından sakatlandığında, en başta düşüncesinin ne olduğunu açıkladı.



Porzingis, Knicks ile oynadığı dönemde All-Star seçilmiş, ancak 2018 Şubat'daki çapraz bağ sakatlığı yüzünden maçta oynayamamıştı.



24 yaşındaki Porzingis, 2015 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan Knicks tarafından seçilmişti ve kariyerini değiştiren sakatlığın uzun süren iyileşmesi, Knicks'in, Letonyalıyı Mavs'e göndermesiyle, her iki takım için hatırlanacak bir takasla sonuçlanmıştı.



Porzee, düşüncelerini şu şekilde dile döktü:



"Oyunculara bu tarz şeylerin olduğunu görüyorsunuz, ancak bunun asla sizin başınıza geleceğiniz düşünmüyorsunuz. Vücudumdan geçen garip bir duyguydu. Korkunç bir histi. Bana söylediklerinde harap olmuştum. 'Tamam, bu artık oldu, bunu artık değiştiremem ve sırada ne varsa, dört gözle bekliyorum ve sahaya geri dönmek her şeyi yapabilirim' zihniyetindeydim."



Porzingis diz ameliyatı geçtikten sonra, geri dönüşünün orijinal zaman çizelgesi, tıp uzmanları tarafından 10-12 ay arası olarak konulmuştu, ancak o noktaya geldiğinde New York tarafından Dallas'a çoktan gönderilmişti.