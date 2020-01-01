Porzingis: "İyileşmeye çok yakınım, hedefimiz şampiyonluk"

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, iyileşme süreci ve gelecek sezon için beklentileri hakkında konuştu.



Geçtiğimiz sezonun playofflarında LA Clippers'a karşı yaşadığı menisküs sakatlığının iyileşme sürecinde yer alan Letonyalı forvet, şunları söyledi:



"Çok iyi gidiyorum. Haftada altı gün rehabilitasyon var. Bu aralar sadece buna odaklanmış durumdayım. İyi bir noktadayım. Mümkün olan en kısa sürede sahaya geri dönmek için gerekli şeyleri yapıyorum. Acele etmiyoruz ve ağırdan alıyoruz. İyileşmeye çok yakınım. Daha fazla şey yapmak için sabırsızlanıyorum."



Porzingis ayrıca, Mavericks'in ana hedefinin bir şampiyonluk kazanmak olduğunu da sözlerine ekledi:



"Sonunda nihai hedef olan şampiyonluğa bakabiliriz. Çalıştığımız her gün, motivasyonumuz bu olmalı. Bizim için asıl hedefin bu olduğu, bir sır değil."



KP geçtiğimiz sezon Mavericks için 57 normal sezon maçında 20.4 sayı, 9.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları elde etmiş, ayrıca dört playoff maçında da 23.9 sayı, 8.7 ribaund ve 0.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



