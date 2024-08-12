Boston Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, Kristaps Porzingis'in sakatlığının iyileşme sürecinde "iyi ilerleme kaydettiğini" ancak bunun "biraz süreceğini" söyledi.



Stevens, Boston Globe ile yaptığı son röportajda Porzingis'in iyileşme sürecine değindi ve yıldız oyuncu hakkında olumlu bir güncelleme yaptı:



"Şu anda Letonya'da. Gittikçe daha fazla çalışma yapmaya başlıyor. Orada bir süre yürüme botu giymişti ancak her gösterge iyi ilerlediğini ve zaman çizelgesinde doğru noktada olduğunu gösteriyor. Ancak bu biraz zaman alacak."



Geçtiğimiz sezonun playoff ilk turunda nadir görülen bir ayak bileği sakatlığı geçiren Porzingis, bir aydan fazla süre parkelerden uzak kalmış, ancak Celtics'in şampiyonluğu kazandığı NBA Finalleri'nin 1., 2. ve 5. maçlarında forma giymişti.



Final zaferinin ardından ayak bileğinden ameliyat geçiren Porzingis için Boston ekibi, Haziran sonundaki ameliyatın ardından dönüş zaman çizelgesi olarak 5-6 aylık bir süre belirlemişti.





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