Washington Wizards forveti Kristaps Porzingis, kariyerine Washington'da devam etmek istediğini söyledi.



Wizards'ın üst düzey yöneticisi Tommy Sheppard, takımın yaz dönemindeki önceliğinin hem Kyle Kuzma'yı hem de Porzingis'i kadroda tutmak olduğunu belirtmişti.



Kuzma geçtiğimiz haftalarda DC'de kalmak istediğini açıkça belirtirken, Porzingis de aynı düşünceleri dile getirdi ve Wizards'la devam etmek istediğini açıkladı.



Letonyalı yıldız, Washington'da "kendini evinde gibi hissettiğini" ve organizasyonun bünyesindeki insanların takımı daha iyiye taşıma niyetinde oluşuna da oldukça değer verdiğini belirtti:



"Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. İster inanın ister inanmayın, şehri çok seviyorum. Pek çok insan buranın serbest oyuncular için pek çekici bir yer olmadığını söylese de, şahsen ben gerçekten bayılıyorum.



Organizasyonun bünyesinde yer alan insanların, özellikle de tepedekilerin ne kadar proaktif olduğunu ve bu takımı daha iyi bir yere taşıma istekleri olduğunu görmek, benim gözümde çok değerli. Bu beni heyecanlandıran bir durum. Yakında olacakları dört gözle bekliyorum ve umarım biraz netlik kazanırız."



Sezonu kariyerinin en iyisi olan 23,2 sayı ortalamasının yanı sıra 8,4 ribaund ve 2,7 asist ortalamalarıyla tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu, kontratında 2023-24 sezonu için halen 36 milyon dolar değerinde bir opsiyona sahip.





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