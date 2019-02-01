Porzingis, Dallas'ta uzun kalacak mı?

İLGİLİ VİDEO

Kristaps Porzingis'in New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e takas olmasına rağmen, orada çok uzun süre kalamayabileceği konuşuldu.Perşembe günü, The Athletic and Stadium'dan Shams Charania, Porzingis'in bu yaz serbest oyuncu pazarında şansını denemek yerine gelecek kontrat teklifini imzalamayı planladığını bildirdi.Bunu yapması, Porzingis'in 2020 yazında sınırsız bir serbest oyuncu olmasını sağlayacak.23 yaşındaki oyuncu bu yaz döneminde Knicks ile bir uzatma kontratı imzalama şansına sahipti, ancak iki taraf bir anlaşmaya varamadı ve durum, bu yılın sonunda kendisinin serbest bir oyuncu olacağıyla sonuçlandı.