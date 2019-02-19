Porto'nun yıldızı için Galatasaray'a transfer iddiası

Benfica maçı için bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia geldi. Takımla birlikte Portekiz'e gidecek Abdurrahim Albayrak'ın burada bir transfer görüşmesi yapacağı belirtildi.Fotomaç'ın iddiasına göre, Lizbon'a gidecek olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın burada, menajer Matias Bunge ile buluşacağı ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera konusunu masaya yatıracağı iddia edildi.Galatasaray'da sezon sonunda Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor. Ayrıca bir yıllığına kiralanan Ndiaye de Stoke City'ye dönecek. Orta sahanın ortası için önemli bir transfer düşünülüyor.Hector Herrera için Serie A ekibi Inter iele Arsenal'in de adı geçiyor.Tampico, Pachuca ve Porto formaları giyen Herrera, bu sezon 38 maçta forma giydi, 6 gol atıp, bir de asist yaptı. 28 yaşındaki Meksikalı futbolcunun, 22 milyon euro Transfermarkt değeri bulunuyor.Porto'nun eski futbolcusu Lucho Gonzalez'den çok şey öğrendiğini belirten Herrera, ''Porto'ya ilk geldiğimde Lucho takımın kaptanıydı. Benim için adeta bir idoldü. Sadece saha içi değil saha dışında da örnek aldığım bir insandı. Ondan çok şey öğrendim ve onun gibi olmaya çalıştım.'' sözlerini kullanmıitı