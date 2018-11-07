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Porto'nun hocası Conceiçao temkinli! "Daha bitmedi"

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup ederek grupta 10 puana yükselen Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao, temkinli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto'nun hocası Conceiçao temkinli! 'Daha bitmedi'
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07 Kasım 2018 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan ve ilk 4 maçta 10 puan toplayan Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao açıklamalarda bulundu.

Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup eden Porto'da Sergio Conceiçao, maç sonunda henüz turu geçmediklerine vurgu yaptı.

"10 PUANLA ÇIKAMAMIŞTIK"

Kazanmak için oynamaya devame edeceklerine vurgu yapan Conceiçao, "Bir sonraki maçta da 3 puan için savaşacağız. Henüz turu geçmedik. Lopetegui'nin burada olduğu sezonu hatırlamalıyız. 10 puanla gruptan çıkamamıştık." ifadelerini kullandı.

Porto evinde Schalke'ye ve İstanbul'da Galatasaray'a en az 2 farklı kaybederse, temsilcimizin Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor.

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