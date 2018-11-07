Porto'nun hocası Conceiçao temkinli! 'Daha bitmedi'

Şampiyonlar Ligi'ndegrubunda yer alan ve ilk 4 maçta 10 puan toplayan Porto'da teknik direktöraçıklamalarda bulundu.Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup eden Porto'da Sergio Conceiçao, maç sonunda henüz turu geçmediklerine vurgu yaptı.Kazanmak için oynamaya devame edeceklerine vurgu yapan Conceiçao, "Bir sonraki maçta da 3 puan için savaşacağız. Henüz turu geçmedik. Lopetegui'nin burada olduğu sezonu hatırlamalıyız. 10 puanla gruptan çıkamamıştık." ifadelerini kullandı.Porto evinde Schalke'ye ve İstanbul'da Galatasaray'a en az 2 farklı kaybederse, temsilcimizin Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor.