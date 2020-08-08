Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan golcü Ze Luis ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki golcü için 10 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyen Porto'nun önemli bir satış rakamı beklediği ortaya çıktı.Portekiz basını, Porto'nun, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın da formasını giyen golcü futbolcu için Beşiktaş'a kiralama onay verebileceğini ancak anlaşmada 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun da olması gerektiğini duyurdu.Beşiktaş'ın ekonomik durumu nedeniyle böyle bir anlaşma yapmasının zor olduğu vurgulanırken; Rus kulüplerinin de Ze Luis için devrede olduğu belirtildi.Porto formasıyla geride kalan sezon 31 resmi maça çıkan Ze Luis, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.