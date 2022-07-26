Portolu 4 futbolcuya men cezası

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Portolu 4 oyuncuya 1 maç men ve toplam 15 bin euro para cezası geldi.



Yapılan açıklamada Porto'nun geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarında ezeli rakipleri Benfica'ya yönelik yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle cezanın verildiği belirtildi. Cezanın verilmesinde Benfica kulübünün Federasyona şikayetinin gerekçe gösterildiği belirtilirken Porto kulübünün karara itiraz hakkı olduğu kaydedildi.



Karar Portekiz'de büyük yankı uyandırırken verilenm kararın emsal niteliğinde olduğu ifade ediliyor.





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