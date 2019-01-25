Porto'dan MLS'in yıldızına kanca

Portekiz ekibi Porto, MLS Ligi ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Mauro Manotas ile ilgileniyor.Portekiz basınında yer alan habere göre, kulüp yetkilileri de transferi doğruladı vededi.23 yaşındaki golcü futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,dedi.Mauro Manotas, kariyeri boyunca çıktığı 132 karşılaşmada 53 gol 10 asistlik performans sergiledi.