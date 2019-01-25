Porto'dan MLS'in yıldızına kanca

Portekiz ekibi Porto, MLS Ligi ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Mauro Manotas ile ilgileniyor.
Portekiz basınında yer alan habere göre, kulüp yetkilileri de transferi doğruladı ve "Manotas'ın kısa vadeli en büyük hedefi Avrupa'ya gitmek" dedi.
23 yaşındaki golcü futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferimle ilgili kulübümle konuştum ancak işler sadece bana bağlı değil. Umarım en kısa sürede tamamlanır ve Avrupa'ya giderim." dedi.
Mauro Manotas, kariyeri boyunca çıktığı 132 karşılaşmada 53 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Portekiz basınında yer alan habere göre, kulüp yetkilileri de transferi doğruladı ve "Manotas'ın kısa vadeli en büyük hedefi Avrupa'ya gitmek" dedi.
23 yaşındaki golcü futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferimle ilgili kulübümle konuştum ancak işler sadece bana bağlı değil. Umarım en kısa sürede tamamlanır ve Avrupa'ya giderim." dedi.
Mauro Manotas, kariyeri boyunca çıktığı 132 karşılaşmada 53 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın