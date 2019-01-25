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Porto'dan MLS'in yıldızına kanca - Manotas
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Porto'dan MLS'in yıldızına kanca

Porto, Amerika MLS Ligi ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Manotas'ı istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto'dan MLS'in yıldızına kanca
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25 Ocak 2019 16:22
Portekiz ekibi Porto, MLS Ligi ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Mauro Manotas ile ilgileniyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre, kulüp yetkilileri de transferi doğruladı ve "Manotas'ın kısa vadeli en büyük hedefi Avrupa'ya gitmek" dedi.

23 yaşındaki golcü futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferimle ilgili kulübümle konuştum ancak işler sadece bana bağlı değil. Umarım en kısa sürede tamamlanır ve Avrupa'ya giderim." dedi.

Mauro Manotas, kariyeri boyunca çıktığı 132 karşılaşmada 53 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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