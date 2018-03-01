  •  
    G.Saray "yerli Puyol'u" Süper Lig'de buldu!..
  •  
    Ve Beşiktaş, Monchi ile görüştü: Onu bize verin
  •  
    Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar ve..
  •  
    Trabzon'a İngiltere'den ÇILGIN bir teklif geldi!..
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Porto'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer ricası

Porto, takımlarında büyük patlama yapamayan Oliver Torres'i Beşiktaş'a kiralamak istiyor.

Porto'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer ricası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 12:17
Avrupalılar Portekiz Ligi'ne hayran, Portekiz devlerinin gözü ise Beşiktaş'ta...

İngiltere, İspanya ve diğer büyük ülkelerin takımları Portekiz'de parlayan yıldızları transfer ederken Aboubakar ve Talisca'nın gösterdikleri performans Portekiz ekiplerinin ilgisini siyah-beyazlıların üzerine çevirdi.

TORRES SİZDE OYNASIN

Son iddia ise Radio Rennasaça'dan geldi. Porto'nun 20 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı ama bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Oliver Torres'i Beşiktaş'a kiralamayı teklif etti.

Habere göre transfer sezon sonunda başlayacak ve Porto  2 yıllık sözleşmeye satın alma bedeli koydurmayacak. Torres'in Aboubakar ve Talisca gibi patlamasına yardımcı olursa Beşiktaş'a yüzde verecek.

23 yaşında olan ve orta sahanın ortasında oynayan Torres sağ kanatta da görev alabiliyor. Bu sezon 19 maçta 5 asisti var



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için