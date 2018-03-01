Porto'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer ricası

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Avrupalılar Portekiz Ligi'ne hayran, Portekiz devlerinin gözü ise Beşiktaş'ta...İngiltere, İspanya ve diğer büyük ülkelerin takımları Portekiz'de parlayan yıldızları transfer ederken Aboubakar ve Talisca'nın gösterdikleri performans Portekiz ekiplerinin ilgisini siyah-beyazlıların üzerine çevirdi.Son iddia ise Radio Rennasaça'dan geldi. Porto'nun 20 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı ama bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Oliver Torres'i Beşiktaş'a kiralamayı teklif etti.Habere göre transfer sezon sonunda başlayacak ve Porto 2 yıllık sözleşmeye satın alma bedeli koydurmayacak. Torres'in Aboubakar ve Talisca gibi patlamasına yardımcı olursa Beşiktaş'a yüzde verecek.23 yaşında olan ve orta sahanın ortasında oynayan Torres sağ kanatta da görev alabiliyor. Bu sezon 19 maçta 5 asisti var