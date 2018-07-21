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Porto'dan Beşiktaş'a Aboubakar yanıtı!

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar için Porto ile bir kez daha temasa geçtiği ancak 20 milyon euroluk talebin ardından görüşmelerin sonlandığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto'dan Beşiktaş'a Aboubakar yanıtı!
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21 Temmuz 2018 00:34
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda formasını giydiği Vincent Aboubakar için Porto'nun kapısını bir kez daha çaldı.

20 MİLYON EURO İSTEDİ

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için Porto ile masaya oturdu.

Ancak Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın kiralık teklifine olumsuz yanıt verdi ve oyuncunun bonservisi için 20 milyon euro istedi.

"TRANSFERİ İMKANSIZ"

Haberde; Beşiktaş'ın Porto'nun talebi sonrası görüşmeleri noktalandırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sorunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması sebebiyle Aboubakar transferinin imkansız olduğu ifade edildi.

Porto ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 26 gol attı ve 7 asist yaptı.



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