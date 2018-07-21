Porto'dan Beşiktaş'a Aboubakar yanıtı!

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda formasını giydiği Vincent Aboubakar için Porto'nun kapısını bir kez daha çaldı.
20 MİLYON EURO İSTEDİ
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için Porto ile masaya oturdu.
Ancak Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın kiralık teklifine olumsuz yanıt verdi ve oyuncunun bonservisi için 20 milyon euro istedi.
"TRANSFERİ İMKANSIZ"
Haberde; Beşiktaş'ın Porto'nun talebi sonrası görüşmeleri noktalandırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sorunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması sebebiyle Aboubakar transferinin imkansız olduğu ifade edildi.
Porto ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 26 gol attı ve 7 asist yaptı.
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20 MİLYON EURO İSTEDİ
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için Porto ile masaya oturdu.
Ancak Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın kiralık teklifine olumsuz yanıt verdi ve oyuncunun bonservisi için 20 milyon euro istedi.
"TRANSFERİ İMKANSIZ"
Haberde; Beşiktaş'ın Porto'nun talebi sonrası görüşmeleri noktalandırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sorunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması sebebiyle Aboubakar transferinin imkansız olduğu ifade edildi.
Porto ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 26 gol attı ve 7 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın