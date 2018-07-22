  •  
    Porto, Telles için son kararı verdi! Juventus...
  •  
    Beşiktaş'ın gözdesine Bundesliga'dan teklif!..
  •  
    Süper Lig'e transferi AN meselesi! Bedavaya...
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer
  •  
    Galatasaray'dan sürpriz Robinho hamlesi var!

Porto'dan Alex Telles için Juventus'a ret!

Porto'nun, Juventus'un Alex Telles için yaptığı 30 milyon euroluk teklifini reddettiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto'dan Alex Telles için Juventus'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2018 23:43
Porto'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Porto, Juventus'un yaptığı 30 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

Haberde; Portekiz ekibinin Telles'i satmaya sıcak baktığı ancak 40 milyon euro talep ettiği belirtildi.

GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK

Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.

Geçen sezon Porto ile başarılı bir lig geçiren 25 yaşındaki Telles, Portekiz NOS Ligi'nde hücuma katkısıyla dikkat çekti. Telles lig de 13 asistle, asist krallığının zirvesindeydi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için