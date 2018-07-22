Porto'dan Alex Telles için Juventus'a ret!

Porto'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın eski futbolcusutransferinde yeni bir gelişme yaşandı.Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Porto, Juventus'un yaptığı 30 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.Haberde; Portekiz ekibinin Telles'i satmaya sıcak baktığı ancak 40 milyon euro talep ettiği belirtildi.Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.Geçen sezon Porto ile başarılı bir lig geçiren 25 yaşındaki Telles, Portekiz NOS Ligi'nde hücuma katkısıyla dikkat çekti. Telles lig de 13 asistle, asist krallığının zirvesindeydi.