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Porto'da oynayan hücum hattı, bir Feghouli etmedi!

Galatasaray'da Porto deplasmanında sahaya çıkan öndeki üç oyuncu Sinan, Onyekuru ve Rodrigues'in toplam kazancı, Feghouli'nin yıllık ücretine yetişemedi.

Kaynak: Sabah
Porto'da oynayan hücum hattı, bir Feghouli etmedi!
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06 Ekim 2018 09:48
Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Porto maçında 4-3-3 dizilişi ile sahaya yayılan Galatasaray'ın hücum hattı hem yaşı hem de maliyeti ile dikkat çekti.

Sinan Gümüş 650 bin Euro garanti ücreti ile ilk 11'in en ucuz ismi. Sadece 800 bin Euro'ya kiralanan Onyekuru 1.2 milyon Euro kazanıyor. Yeni zam alan Rodrigues'in maaşı 1.9 milyon Euro oldu.

24 yaş ortalamalı Onyekuru-Sinan-Rodrigues üçlüsü, yılda toplam 3 milyon 750 bin Euro garanti para kazanırken, 29 yaşındaki Feghouli'ye tek başına 3 milyon 850 bin Euro ödeniyor. Feghouli bu sezon 10 resmi maçta sadece 2 kez ilk 11'e girdi ve henüz skor katkısı yapamadı.

Galatasaray ile bu sezon 6 maçta 215 dakika sahada kalan Feghouli'nin gol ve asisti bulunmuyor.

Galatasaray, milli ara öncesi oynayacağı son maçta bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 3 puanı alarak zirvedeki yerini korumayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, Porto maçında cezalı olduğu için oynamayan Ndiaye sahada olacak. Emre Akbaba, Eren ve Selçuk ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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