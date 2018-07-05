Porto, Vincent Aboubakar'ın bonservis bedelini belirledi!

'ın tekrar transfer etmek istediğir için, bonservis ücretini belirledi.Portekiz basınına göre Porto, Kamerunlu golcünün bonservis bedeliniolarak açıkladı.26 yaşındaki futbolcunun 2021 yılına kadar Porto ile sözleşmesi devam ediyor. Aboubakar'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise 50 milyon Euro.Öte yandan Aboubakar için Beşiktaş'ın dışında Fransa Ligi ekibi Marsilya'nın ciddi ilgisi olduğu iddia ediliyor.