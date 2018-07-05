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Porto, Vincent Aboubakar'ın bonservis bedelini belirledi!

Porto, Beşiktaş'ın kadrosuna geri katmak istediği Vincent Aboubakar'ın satış fiyatını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto, Vincent Aboubakar'ın bonservis bedelini belirledi!
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05 Temmuz 2018 20:57
Beşiktaş'ın tekrar transfer etmek istediği Vincent Aboubakar için Porto, bonservis ücretini belirledi.

Portekiz basınına göre Porto, Kamerunlu golcünün bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak açıkladı.

SERBEST KALMA MADDESİ İSE İKİ KATI

26 yaşındaki futbolcunun 2021 yılına kadar Porto ile sözleşmesi devam ediyor. Aboubakar'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise 50 milyon Euro.

Öte yandan Aboubakar için Beşiktaş'ın dışında Fransa Ligi ekibi Marsilya'nın ciddi ilgisi olduğu iddia ediliyor.

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