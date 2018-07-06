Ricardo, Diogo Dalot, Diego Reyes ve Iván Marcano'nun transfer edilmesinin ardından, Porto, savunma oyuncularının geri kalanını takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.Porto ekibi, Galatasaray'dan aldığı Alex Telles için Bayern Münih ve Juventus'tan gelen 35 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirdi. Ancak iki takımında oyuncuyu alma konsunda inatçı olduğu bildirilirken, Bayern Münih'in finansal olarak oyuncuyu alma konusunda daha avantajlı bir konumda olduğu kaydedildi.Öte yandan Alex Telles, Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun gelecek sezon planları için çok önemli bir oyuncu ve ondan vazgeçmek istemiyor. Buna rağmen, Brezilyalı savunma oyuncusunu isteyen büyük kulüplerden biri 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip oyuncuyu kadrosuna katabilir.Geçen sezon Porto ile başarılı bir lig geçiren 25 yaşındaki Telles, Portekiz NOS Ligi'nde hücuma katkısıyla dikkat çekti. Telles lig de 13 asistle, asist krallığının zirvesindeydi.