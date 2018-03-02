Porto Sporting maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Porto-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Porto-Sporting maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

02 Mart 2018 02:46
Porto Sporting maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Porto-Sporting maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Portekiz Ligi'nin sekizinci haftasında Porto-Sporting karşı karşıya gelecek.

PORTO-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Portekiz Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin sekizinci haftasında oynanacak Porto-Sporting maçı naklen yayınlanacak.

2 Mart Cuma günü saat 23.30'da oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Porto-Sporting maçı 2 Mart Cuma günü saat 23.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.



Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Premier Lig

Ligin zirvesinde yalnız kalan Manchester City, Arsenal ile oynadığı İngiltere Lig Kupası finali nedeniyle haftayı maç oynamadan geçti. Arsenal'i 3-0 yenen City, kupayı müzesine götürdü.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasına ikinci sırada giren Manchester United, teknik direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Chelsea ile yaptığı mücadeleyi, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Ligin üst sıralarındaki ekipler Liverpool ve Tottenham, haftayı 3 puanla kapadı. Liverpool, sahasında West Ham United'ı 4-1, Tottenham ise deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

72 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 59 puanlı Manchester United, 57 puanlı Liverpool, 55 puanlı Tottenham ve 53 puanlı Chelsea sıralandı.

- La Liga

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup kulübü Barcelona, ağırladığı Girona'yı 6-1 yendi. Katalan ekibinin Uruguaylı golcüsü Suarez, karşılaşmada hat-trick yaptı.

Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, zorlu Sevilla deplasmanından 5-2 galip ayrıldı. Atleticolu Griezmann, fileleri 3 kez havalandırdı.

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Real Madrid, sahasında Alaves'i 4-0 mağlup etti. Real'in Portekizli yıldızı Ronaldo, 285 kez forma giydiği La Liga'da 300 gole ulaştı.

Villarreal, seyircisi önünde oynadığı Getafe maçını, milli futbolcu Enes Ünal'ın golüyle 1-0 kazandı.

La Liga'nın 25. haftası sonunda 65 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 58, Real Madrid 51 ve Valencia 49 puanla takip etti.

- Bundesliga

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, evinde Hertha Berlin ile golsüz berabere kalarak 10 hafta sonra puan kaybetti.

İkincilik yarışı veren ekipler arasındaki mücadelede Schalke 04, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi.

Bundesliga'nın 24. haftasının ardından 60 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04 ve maç eksiği bulunan Borussia Dortmund'un 20, Eintracht Frankfurt'un 21 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

- Serie A

Lider Napoli'nin maçını bugün oynayacağı, takipçisi Juventus'un ise karşılaşma yapmadan geçtiği İtalya liginin 26. haftası, önemli mücadelelere sahne oldu.

Milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Lazio, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0, Inter'de evinde Benevento'yu 2-0 ile geçti.

66 puanlı Napoli, Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 52 puanlı Lazio, 51 puanlı Inter ve 50 puanlı Roma izledi.

- Ligue 1

Lider PSG, Fransa liginin 27. haftasında, en yakın takipçilerinden Marsilya'yı ağırladı. PSG, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Monaco, deplasmanda Toulouse ile 3-3, Lyon da sahasında Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Haftayı 71 puanla kapatan PSG, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 14 puana çıkardı. Monaco 57, Marsilya 55 ve Lyon 50 puanla başkent ekibinin arka
 
 

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