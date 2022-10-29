Porto, Santa Clara engelini aşamadı!

Portekiz Ligi 11. hafta mücadelesinde Porto, deplasmanda Santa Clara ile karşılaştı.



Estadio de Sao Miguel'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Porto, 3. dakikada Fabio Cardoso'nun golüyle öne geçerken, Santa Clara, 83. dakikada Kennedy Boateng'in golüyle eşitliği yakaladı.



Alınan bu sonucun ardından Porto puanını 23 yaptı. Santa Clara ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Porto, Pacos Ferreira ile karşılaşacak. Santa Clara ise Chaves deplasmanına gidecek.





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