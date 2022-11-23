Porto'nun Lincoln Henrique pişmanlığı

Yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un kefil olarak getirdiği ve 22 maçta 2 gol 6 asistlik performansıyla Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç yaratan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'nin son durumunu gören Porto büyük pişmanlık yaşıyor.



Lider Benfica'nın 8 puan gerisinde olan Sergio Conceiçao'nun Sarı-Lacivertli orta sahayı elinden kaçırdığı için saç baş yolduğu ve "Almamakla hata ettik" dediği öğrenildi.



Porto'nun ocak ayında bazı girişimlerde bulunabileceği de iddia edildi. Jesus, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu özellikle istemiş, Sarı-Lacivertliler 3.5 milyon Euro karşılığında Santa Clara ile anlaşmıştı. Lincoln için Fenerbahçe harekete geçtiğinde, Porto da süreci yakından takip etti.



TAM İSABET!



Lincoln Fenerbahçe'ye transfer olduğunda ismi çok da bilinmiyordu. Ancak Jesus'un yakından tanıdığı Lincoln, kalitesini ilk andan itibaren ortaya koydu.







