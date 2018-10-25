FERNANDES, CASILLAS'A TAKILDI!

MAREGA PENALTIYI KAÇIRMADI!

LOKOMOTIV FARKI, BİRE İNDİRDİ AMA...

CORONA, LOKOMOTIV'İN FİŞİNİ ÇEKTİ!

FERNANDES'TEN YURI SEMIN'E TEPKİ

PORTO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile Portekiz ekibi Porto karşılaştı. Rusya'da oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Porto oldu.Lokomotiv Moskova'da 10. dakikada Manuel Fernandes'in kullandığı penaltıda Iker Casillas gole izin vermedi.Porto, 26. dakikada Moussa Marega'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 35. dakikasında Hector Herrera'nın golüyle Porto durumu 2-0 yaptı.Ev sahibi Lokomotiv Moskova, 38. dakikada Anton Miranchuk ile skoru 2-1'e getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.İkinci yarıya hızlı başlayan Porto, 47. dakikada Jesus Corona'nın golüyle durumu 3-1 yaptı ve Lokomotiv Moskova'yı adeta darbe vurdu.Karşılaşmanın 76. dakikasında Lokomotiv Moskovalı Solomon Kvirkvelia kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Öte yandan 47. dakikadan sonra maçta başka gol olmadı ve Porto, Rusya'dan galibiyetle ayrıldı.Lokomotiv Moskova'da maçın 66. dakikasında oyundan alınan Manuel Fernandes, kenara geldiğinde teknik direktör Yuri Semin'e tepki gösterdi. Manuel Fernandes, Yuri Semin'in elini sıkmadı ve bu hareket dikkatlerden kaçmadı.Bu galibiyetin ardından Porto 7 puanla liderliğini sürdü. Lokomotiv Moskova ise henüz puanla tanışamadı.Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü Porto, Lokomotiv Moskova'yı evinde ağırlayacak.