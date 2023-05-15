Porto kazandı, Benfica'nın şampiyonluğu ertelendi!

Portekiz Ligi 32. hafta maçında Porto, sahasında Casa Pia ile karşılaştı.
Estadio Do Dragao'da oynanan maçı Porto 2-1 kazandı. Casa Pia'nın golü 1. dakikada Evanilson'un kendi kalesine attığı golle geldi. Porto ise 57. dakikada Mehdi Taremi ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+3. dakikada Loader ile öne geçti. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Porto sahadan 3 puanla ayrılldı.
Bu sonuçla birlikte Porto puanını 79'a çıkardı ve lider Benfica ile arasındaki farkı 4 yaptı. Bitime 2 hafta kalırken, Benfica'nın şampiyonluğu ertelendi. Casa Pia ise 40 puanla haftayı 10. sırada tamamladı.
Ligin bir sonraki haftasında Porto, Famalicao deplasmanına gidecek. Casa Pia ise Estoril'i ağırlayacak.
Estadio Do Dragao'da oynanan maçı Porto 2-1 kazandı. Casa Pia'nın golü 1. dakikada Evanilson'un kendi kalesine attığı golle geldi. Porto ise 57. dakikada Mehdi Taremi ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+3. dakikada Loader ile öne geçti. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Porto sahadan 3 puanla ayrılldı.
Bu sonuçla birlikte Porto puanını 79'a çıkardı ve lider Benfica ile arasındaki farkı 4 yaptı. Bitime 2 hafta kalırken, Benfica'nın şampiyonluğu ertelendi. Casa Pia ise 40 puanla haftayı 10. sırada tamamladı.
Ligin bir sonraki haftasında Porto, Famalicao deplasmanına gidecek. Casa Pia ise Estoril'i ağırlayacak.