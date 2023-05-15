Porto kazandı, Benfica'nın şampiyonluğu ertelendi!

Portekiz Ligi 32. hafta maçında Porto, sahasında Casa Pia'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Porto kazandı, Benfica'nın şampiyonluğu ertelendi!
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15 Mayıs 2023 00:41
Portekiz Ligi 32. hafta maçında Porto, sahasında Casa Pia ile karşılaştı.

Estadio Do Dragao'da oynanan maçı Porto 2-1 kazandı. Casa Pia'nın golü 1. dakikada Evanilson'un kendi kalesine attığı golle geldi. Porto ise 57. dakikada Mehdi Taremi ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+3. dakikada Loader ile öne geçti. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Porto sahadan 3 puanla ayrılldı.

Bu sonuçla birlikte Porto puanını 79'a çıkardı ve lider Benfica ile arasındaki farkı 4 yaptı. Bitime 2 hafta kalırken, Benfica'nın şampiyonluğu ertelendi. Casa Pia ise 40 puanla haftayı 10. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Porto, Famalicao deplasmanına gidecek. Casa Pia ise Estoril'i ağırlayacak.

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