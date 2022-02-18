Porto geriden geldi Lazio'yu devirdi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Porto, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi.
Estadio Do Dragao'da oynanan mücadeleyi Porto 2-1 kazandı.
Porto'ya galibiyeti getirenn golleri, 37. ve 49. dakikalarda Antonio Martinez kaydetti. Lazio'nun tek golü golü 23. dakikada Mattia Zaccagni'den geldi.
Porto bu sonuçla ikinci maç öncesi Lazio deplasmanına avantajlı gidecek.
Porto ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçını 24 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynayacak.
Estadio Do Dragao'da oynanan mücadeleyi Porto 2-1 kazandı.
Porto'ya galibiyeti getirenn golleri, 37. ve 49. dakikalarda Antonio Martinez kaydetti. Lazio'nun tek golü golü 23. dakikada Mattia Zaccagni'den geldi.
Porto bu sonuçla ikinci maç öncesi Lazio deplasmanına avantajlı gidecek.
Porto ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçını 24 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynayacak.