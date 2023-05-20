Porto'dan Fenerbahçeli Bruma'ya resmi teklif!

Portekiz ligi ekibi Porto, Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Bruma için Sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Porto'dan Fenerbahçeli Bruma'ya resmi teklif!
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20 Mayıs 2023 10:37
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 10:42
Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kiraladığı ve devre arasında da 4.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp transfer ettiği Bruma'ya Portekiz'den flaş bir teklif geldi.

Portekiz devi Porto, Portekizli oyuncu Bruma için Sarı-lacivertli kulübe 7.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. 

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Bruma'yı takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.

Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde çıktığı 18 müsabakada 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.
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