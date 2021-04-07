Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto, sahasında Chelsea'yi ağırlıyor.Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynayacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak, karşılaşmanın hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic olacak. Porto - Chelsea maçını beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.Karşılaşmanın rövanşı ise 13 Nisan'da oynanacak.Porto'da Mbaye sakatlığı nedeniyle yok. Sergio Oliveira ve Taremi ise kart cezalısı.Chelsea'de ise sakatlığı bulunan Kante oynayamayacak, Pulisic'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kovacic ve Ziyech ise kart sınırındaki isimler.Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Uribe, Otavio, Corona; Luis Diaz, MaregaMendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, WernerPorto'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'den (5) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (6).Chelsea ile Porto arasındaki tek Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinde İngiliz ekibi yoluna devam etmeyi başardı (2006/07 son 16 turu).Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'nin başında çıktığı ilk üç eleme turu maçını kazanan ikinci menajer olmak istiyor (2011/12'de Roberto Di Matteo ile birlikte).Chelsea, 2013/14'te Jose Mourinho yönetiminde oynaadığı çeyrek finalden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında mücadele edecek. İngiliz ekibi, çeyrek finallerde bir Portekiz takımına rakip olduğu tek eşleşmede Benfica'yı turnuvanın dışına itmişti (2011/12).Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda (1998/99'da Benfica formasıyla Nuno Gomes). Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio (Benfica ile 6 gol).