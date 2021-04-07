Porto - Chelsea maçı Tuttur.com'da canlı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto, sahasında Chelsea'yi ağırlıyor.
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynayacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak, karşılaşmanın hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic olacak. Porto - Chelsea maçını beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.
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İki takımın eksikleri
Porto'da Mbaye sakatlığı nedeniyle yok. Sergio Oliveira ve Taremi ise kart cezalısı.
Chelsea'de ise sakatlığı bulunan Kante oynayamayacak, Pulisic'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kovacic ve Ziyech ise kart sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Porto
Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Uribe, Otavio, Corona; Luis Diaz, Marega
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner
Dikkat çeken istatistikler
Porto'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'den (5) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (6).
Portekiz takımlarına karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarının %75'ini kazanan Chelsea (9G 1B 2M), turnuva tarihinde sadece İspanya temsilcilerini daha fazla mağlup etti (13).
Chelsea ile Porto arasındaki tek Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinde İngiliz ekibi yoluna devam etmeyi başardı (2006/07 son 16 turu).
Porto, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2003/04'ten bu yana çıktığı altı çeyrek final maçının sadece birini kazanabildi (1B 4M).
Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'nin başında çıktığı ilk üç eleme turu maçını kazanan ikinci menajer olmak istiyor (2011/12'de Roberto Di Matteo ile birlikte).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takım arasında en düşük 10 pas üstü akan oyun dizisine sahip ekip Porto (46). Turnuva boyunca %37 ile topa sahip olan Portekiz temsilcisi, Krasnodar ile birlikte en düşük yüzdeye sahip iki takımdan biri konumunda.
Chelsea, 2013/14'te Jose Mourinho yönetiminde oynaadığı çeyrek finalden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında mücadele edecek. İngiliz ekibi, çeyrek finallerde bir Portekiz takımına rakip olduğu tek eşleşmede Benfica'yı turnuvanın dışına itmişti (2011/12).
Porto stoperi Pepe (38 yaş 40 gün) bu karşılaşmada forma giyerse, Nisan 2014'ten (Ryan Giggs; 40 yaş 123 gün) bu yana Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde görev yapan en yaşlı oyuncu olacak.
Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda (1998/99'da Benfica formasıyla Nuno Gomes). Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio (Benfica ile 6 gol).
Chelsea ve Ajax formalarıyla ilk 11 çıktığı 17 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Hakim Ziyech (7 gol & 7 asist), ilk 11'de yer aldığı son yedi karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu (4 gol & 2 asist).
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynayacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak, karşılaşmanın hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic olacak. Porto - Chelsea maçını beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.
HEMEN TUTTUR'DA OYNA!
Porto ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Tuttur.com'da maç öncesi ve karşılaşma sırasında canlı olarak oynayabilirsiniz. Üstelik bugün Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve günün diğer maçlarında kuponların tuttur'dan! Nasıl mı? İşte yanıtı
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Kampanyaya katılmak için en az 1 adet kupon yapman yeterli. Hemen üye ol, kuponunu veya kuponlarını yap fırsatı kaçırma!
TIKLA; KAZAN...
İki takımın eksikleri
Porto'da Mbaye sakatlığı nedeniyle yok. Sergio Oliveira ve Taremi ise kart cezalısı.
Chelsea'de ise sakatlığı bulunan Kante oynayamayacak, Pulisic'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kovacic ve Ziyech ise kart sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Porto
Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Uribe, Otavio, Corona; Luis Diaz, Marega
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner
Dikkat çeken istatistikler
Porto'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'den (5) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (6).
Portekiz takımlarına karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarının %75'ini kazanan Chelsea (9G 1B 2M), turnuva tarihinde sadece İspanya temsilcilerini daha fazla mağlup etti (13).
Chelsea ile Porto arasındaki tek Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinde İngiliz ekibi yoluna devam etmeyi başardı (2006/07 son 16 turu).
Porto, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2003/04'ten bu yana çıktığı altı çeyrek final maçının sadece birini kazanabildi (1B 4M).
Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'nin başında çıktığı ilk üç eleme turu maçını kazanan ikinci menajer olmak istiyor (2011/12'de Roberto Di Matteo ile birlikte).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takım arasında en düşük 10 pas üstü akan oyun dizisine sahip ekip Porto (46). Turnuva boyunca %37 ile topa sahip olan Portekiz temsilcisi, Krasnodar ile birlikte en düşük yüzdeye sahip iki takımdan biri konumunda.
Chelsea, 2013/14'te Jose Mourinho yönetiminde oynaadığı çeyrek finalden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında mücadele edecek. İngiliz ekibi, çeyrek finallerde bir Portekiz takımına rakip olduğu tek eşleşmede Benfica'yı turnuvanın dışına itmişti (2011/12).
Porto stoperi Pepe (38 yaş 40 gün) bu karşılaşmada forma giyerse, Nisan 2014'ten (Ryan Giggs; 40 yaş 123 gün) bu yana Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde görev yapan en yaşlı oyuncu olacak.
Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda (1998/99'da Benfica formasıyla Nuno Gomes). Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio (Benfica ile 6 gol).
Chelsea ve Ajax formalarıyla ilk 11 çıktığı 17 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Hakim Ziyech (7 gol & 7 asist), ilk 11'de yer aldığı son yedi karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu (4 gol & 2 asist).