Porto Başkanı'ndan Pepe yorumu

Porto Başkanı Pinto da Costa, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra transfer ettikleri Pepe için açıklamalarda bulundu.
12 yıl sonra yuvasına dönen Pepe hakkında konuşan Porto Başkanı, ''Pepe'nin Porto'ya dönmek için nelerden vazgeçtiğini görünce çok etkilendim. Avrupa'nın iki büyük kulübünden bizim önerdiğimizin 5-6 katı fazla teklif aldı. Ancak Porto için oynamak istedi ve bizi seçti. Milli Takım'ın değişilmez isimlerinden. Avrupa şampiyonu takımın kadrosundan bir futbolcu. Çok yararlı bir transfer olacağından eminim.'' dedi.
''GENÇLER İÇİN HARİKA BİR ÖRNEK''
Pepe'nin transfer süreci hakkında konuşan Pinto da Costa, ''Pepe, menajerine Porto'ya dönmek istediğini söyledi. Transfer olurken gösterdiği davranışlar gerçekten mutluluk verici. Gençler için harika bir örnek gösterdi. Kalbindeki kulübe gitmek istedi ve bunu yaptı.'' sözlerini kullandı.
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12 yıl sonra yuvasına dönen Pepe hakkında konuşan Porto Başkanı, ''Pepe'nin Porto'ya dönmek için nelerden vazgeçtiğini görünce çok etkilendim. Avrupa'nın iki büyük kulübünden bizim önerdiğimizin 5-6 katı fazla teklif aldı. Ancak Porto için oynamak istedi ve bizi seçti. Milli Takım'ın değişilmez isimlerinden. Avrupa şampiyonu takımın kadrosundan bir futbolcu. Çok yararlı bir transfer olacağından eminim.'' dedi.
''GENÇLER İÇİN HARİKA BİR ÖRNEK''
Pepe'nin transfer süreci hakkında konuşan Pinto da Costa, ''Pepe, menajerine Porto'ya dönmek istediğini söyledi. Transfer olurken gösterdiği davranışlar gerçekten mutluluk verici. Gençler için harika bir örnek gösterdi. Kalbindeki kulübe gitmek istedi ve bunu yaptı.'' sözlerini kullandı.
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