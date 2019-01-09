Porto Başkanı'ndan Pepe yorumu

Başkanı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra transfer ettikleriiçin açıklamalarda bulundu.12 yıl sonra yuvasına dönen Pepe hakkında konuşan Porto Başkanı, ''Pepe'nin Porto'ya dönmek için nelerden vazgeçtiğini görünce çok etkilendim.ve bizi seçti. Milli Takım'ın değişilmez isimlerinden. Avrupa şampiyonu takımın kadrosundan bir futbolcu. Çok yararlı bir transfer olacağından eminim.'' dedi.Pepe'nin transfer süreci hakkında konuşan Pinto da Costa, ''Pepe, menajerine Porto'ya dönmek istediğini söyledi. Transfer olurken gösterdiği davranışlar gerçekten mutluluk verici. Gençler için harika bir örnek gösterdi. Kalbindeki kulübe gitmek istedi ve bunu yaptı.'' sözlerini kullandı.