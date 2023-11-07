Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Porto Antwerp maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Porto Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, kendi sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Porto Antwerp maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Porto 4-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter