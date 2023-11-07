Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Porto Antwerp maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Porto Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, kendi sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Porto Antwerp maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
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Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. PORTO - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Porto 4-1 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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