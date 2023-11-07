Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 14:12 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 14:12

Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Porto Antwerp maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

Porto Antwerp maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Porto Antwerp maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Antwerp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunun dördüncü maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Porto Antwerp maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Porto Antwerp maçı canlı izleme detayları

Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Porto Antwerp maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Porto Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, kendi sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Porto Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Porto Antwerp maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
PORTO – ANTWERP MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ

PORTO – ANTWERP MAÇI CANLI İZLE



PORTO - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PORTO - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Porto 4-1 galip ayrılmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter

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