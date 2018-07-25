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Porto, Aboubakar için cevabını verdi!

Portekiz Ligi takımlarından Porto, Beşiktaş'ın gündeminde olan Vincent Aboubakar için transfer cevabını verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto, Aboubakar için cevabını verdi!
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25 Temmuz 2018 17:51
Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için Porto'dan kesin açıklama geldi.

Portekiz A Bola gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş, Aboubakar'ı transfer etmek istiyor ancak Porto'nun istekleri çok net. Porto, golcü futbolcunun satış ücretini 50 milyon Euro olarak belirledi ve kiralama teklifini seçenekler arasına koymadı.

Beşiktaş'ın Porto'nun istediği ücretlere çıkamayacağı ve Aboubakar transferinin rafa kalktığı iddia edildi.

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