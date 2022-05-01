Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Porto, sahasında Vizela'yı ağırladı.Dragao Stadı'ndaki mücadeleyi Porto 4-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonluğun ilanı için rakibi Sporting'in puan kaybını beklemeye başladı.Karşılaşmada Porto'ya galibiyeti getiren golleri 21'de Evanilson, 28'de penaltıdan ve 87'de Taremi ile 56'da Mbemba kaydetti. Vizela'nın golleri ise 36'da Mendez ve 49'da Nuno Moreira'dan geldi.Portekiz Ligi'nde Porto, bitime 2 maç kala 85 puanla zirvede bulunuyor. İkinci Sporting Lizbon'un ise 1 maç eksiğiyle 76 puanı bulunuyor. Sporting Lizbon bu hafta Gil Vicente karşısında puan kaybederse Porto şampiyonluğunu ilan edecek.İŞTE MAÇIN ÖZETİ