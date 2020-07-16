Porto 29. şampiyonluğunu ilan etti

Portekiz Ligi'nde 2019 - 2020 sezonu şampiyonu Porto oldu. Sezonun bitimine 2 hafta kala Porto şampiyonluğunu garantiledi.Dragao Stadı'nda oynanan 32. hafta maçında Porto Sporting'i ağırladı. Porto sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak tarihinin 29. şampiyonluğunu ilan etti.İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Porto'nun aradığı gol 64. dakikada Danilo Pereira'dan geldi. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Marega farkı ikiye çıkardı ve şampiyonluk turu öncesi golünü kaydetti ve maç 2-0 sona erdi.Karşılaşmanın ardından Portolu futbolcular büyük sevinç yaşarken takımdan ayrılacağı konuşulan eski Galatasaraylı Alex Telles'in sevinç gözyaşları dikkatlerden kaçmadı.Ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Benfica ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Porto 1 sezon aradan sonra şampiyonluğa yeniden ulaşmış oldu.Porto'da bir dönem Türkiye'de oynayan eski Beşiktaşlı Pepe ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra eski Galatasaraylı Alex Telles forma giyiyor.Porto bu galibiyetle puanını 79'a çıkarırken Sporting ise 59 puanda kaldı.