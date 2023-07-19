Portland ve Miami, Lillard konusunda "ciddi bir ilerleme kaydetmedi"

Portland Trail Blazers ve Miami Heat'in, Damian Lillard için yapılacak herhangi bir anlaşma için 'henüz ciddi bir ilerleme kaydetmedikleri' iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Portland ve Miami, Lillard konusunda 'ciddi bir ilerleme kaydetmedi'
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19 Temmuz 2023 10:58
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 11:17
Portland Trail Blazers ve Miami Heat'in, Damian Lillard için yapılacak herhangi bir anlaşma için 'henüz ciddi bir ilerleme kaydetmedikleri' iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Blazers'ın Heat'e "Lillard için elinden gelen en iyi teklifi yapmasını" söylediğini belirtti.

Charania sonrasında, "Bana tarafların konuştuğu, ancak bunun önemli bir şey hakkında olmadığı ve henüz herhangi bir anlaşma üzerine ciddi bir ilerleme kaydedilmediği söylendi." ifadelerini kullandı.

Lillard, 1 Temmuz'da takas talebinde bulunmuş ve gitmek istediği tek takımın Miami ekibi olduğunu söylemişti.

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