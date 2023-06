Portland Trail Blazers ve Damian Lillard'ın bu yaz yolları ayırmaya "hiç niyetleri olmadığı" iddia edildi.



Blazers'ın 3 numaralı seçime sahip olduğu gelecek haftaki NBA Draftı öncesi seçeneklerini değerlendirdiği süreçte, Lillard ile arasındaki bağın sağlamlığını koruduğu söylendi.



ESPN'den Brian Windhorst, 'First Take' programında Lillard'ın 2023-24 sezonu başladığında farklı bir takımda olup olmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Şu an itibariyle, sezon başında öyle olacağını sanmıyorum. Açıkçası onu pek takas etmek istiyormuş gibi görünmüyorlar. Samimi bir şekilde Blazers'ın şu anda onu takaslamaya niyeti olmadığını söyleyebilirim.



'Şu anda'nın altını çizmem gerekiyor çünkü değişken bir durumun içindeyiz."



Windhorst, Lillard'ın sezon sonunda Blazers'a rekabet etme şanslarını artıracak bir kadro kurma yolunda bazı hamleler yapmalarını istediği konusunda ne kadar net konuştuğunu ise şu şekilde vurguladı:



"Dame tarafından da, Blazers tarafından da hiçbir şey duymadım. Resmi olarak orada olmak istemediğine dair hiçbir şey yok. Şu anda öyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum."





