Portland Trail Blazers, paylaştığı sakatlık raporunda üç oyuncusunun 2021-22 sezonunu kapattığını duyurdu.



Pivot Jusuf Nurkic ile guardlar Anfernee Simons ve Eric Bledsoe'nun, sezonun geri kalanını kaçıracağı bildirildi.



Takımın sakatlık raporundaki açıklamalar şu şekildeydi:



"Nurkic'in sol ayağındaki plantar fasiitinde iyileşme görüldü. Nurkic'in rehabilitasyon programı semptomlarını azalttı ve sol ayağı ile bileğinin genel işlevini artırdı. Kendisi tedavi ve iyileşme programına devam edecek ve normal rutininin geri kalanını kaçıracak. Nurkic, bu sezon 16 Şubat tarihine kadar plantar fasiit semptomlarıyla oynadı.



Simons, sol dizindeki patellar tendinopati yüzünden son 11 maçı kaçırdı. Dizi, tedaviye ve rehabilitasyona iyi yanıt veriyor. Normal sezonun son iki haftasında forma giyemeyecek.



Bledsoe, sol aşil tendonundaki tendinopatiyi gidermek adına 23 Mart Çarşamba günü PRP tedavisi oldu. 2021-22 sezonunun geri kalanını kaçıracak."



Bu sezon 56 maçta oynayan 27 yaşındaki Nurkic, maç başına 15.0 sayı, 11.1 ribaund (kariyer rekoru), 2.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu. Bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Boşnak pivotun, Trail Blazers ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.



22 yaşındaki Simons bu sezon 57 maçta forma giyerek, 17.3 sayı, 2.6 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla kariyer rekoruna ulaşmış, ayrıca maç başına 3,1 üçlük ortalamasıyla NBA'de sekizinci sırada yerleşmişti. Nurkic gibi sınırlı bir serbest oyuncu olacak olan Simons'ın, Trail Blazers ile yeniden sözleşme imzalayarak gelecek sezon Damian Lillard ile güçlü bir guard ikilisi oluşturacağı düşünülüyor.



32 yaşındaki Bledsoe ise bu sezon LA Clippers formasıyla 54 maçta oynamış ve 9.9 sayı, 3.4 ribaund, 4.2 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı. 4 Şubat'ta yapılan takas sonrası Trail Blazers ile hiç oynamamış olan Bledsoe'nun, yaz döneminde serbest bırakılması bekleniyor.



