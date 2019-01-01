Portland Trail Blazers, neden "hayır" oyu verdi?

Portland Trail Blazers'ın, 2019-20 NBA sezonunun tamamlanmasında önerilen 22 maçlık format için "hayır" oyu kullanan tek takım olmasının sebebi ortaya çıktı.



NBA Yönetim Kurulu, 22 takımlık formatı, sezonu tamamlamak için geniş çapta onaylarken, Portland ekibi, Orlando'daki Walt Disney World Resort'a gidecek eden takımları içeren öneriye "hayır" oyu vermişti.



The Athletic'ten Shams Charania, Portland'ın tek karşıt oytan sorumlu olduğunu doğruladı.



Günün ilerleyen saatlerinde, ESPN'den Adrian Wojnarowski, Trail Blazers'ın "Orlando'daki normal sezon maçlarının sonuçlarına dayanacak 2020 NBA Draft Lotarya oranları da dahil olmak üzere, ortada daha rekabetçi ve yenilikçi formatlar olduğuna inandığını" bildirdi.



Wojnarowski, Portland oyuncularının takımın oyunu desteklediğini de sözlerine ekledi.



Dokuzuncu sırada yer alan Blazers, son Batı Konferansı playoff sırası için Memphis Grizzlies'in 3.5 maç arkasında. Portland, Orlando'da oynamaya davet edilen konferanstan 13 takımdan biri olacak.



Geçtiğimiz hafta, Portland yıldızı Damian Lillard, takımın playoff turnuvasına hak kazanmak için meşru bir şansı yoksa "anlamsız maçlara " katılmak istemediğini söylemişti. Lig, her iki konferansta 8. sıralamalar için bir play-in turnuvasına ev sahipliği yapacak.



