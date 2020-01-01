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Portland Trail Blazers, antrenman tesisini kapattı

Portland Trail Blazers genel menajeri Neil Olshey, Trail Blazers'ın organizasyon içinde üç pozitif KOVID-19 test sonucu aldıktan sonra, geçtiğimiz gün antrenman tesislerini derin bir temizlik yapmak için kapattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers genel menajeri Neil Olshey, Trail Blazers'ın organizasyon içinde üç pozitif KOVID-19 test sonucu aldıktan sonra, geçtiğimiz gün antrenman tesislerini derin bir temizlik yapmak için kapattığını duyurdu.

Olshey, temas takibinin tamamlandığını ancak doğrulayıcı testlerin de yapılacağını belirtti.

NBA takımlarının, geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanların başlamasının ardından, önümüzdeki hafta düzenli antrenmanlara başlaması planlanıyor.

New York Knicks ekibi de, benzer bir temizlik için geçtiğimiz ay antrenman tesisini kapatmıştı.


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