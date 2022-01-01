Portland, Powell ve Covington'ı 5 oyunculu takasta LA'e yolladı!

Portland Trail Blazers, Norman Powell ve Robert Covington'ı beş oyunculu bir anlaşmayla LA Clippers'a takas etti.



Clippers'ın, Powell ve Covington karşılığında Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson ve bir ikinci tur draft hakkını Portland'a yollamayı kabul ettiği bildirildi. Bu ikinci tur seçiminin, 2025 draftında Detroit Pistons aracılığıyla gelen seçim olduğu belirtildi.



Powell, geçtiğimiz yaz Blazers ile beş yıllığı 90 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Covington'ın ise sözleşmesi bu sezon sona eriyordu.



Bledsoe'nun kontratında 2022-23 sezonu için garantisi bulunurken, Johnson ise 2021 NBA Draftı'nda 21. sıradan seçilmişti.



Portland'ın bu hamleyle lüks vergisi sınırının altına indiği kaydedildi.



