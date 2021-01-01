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Portland, Patterson'ı antrenman kampı için deneyecek

Portland Trail Blazers, veteran forvet Patrick Patterson ile bir antrenman kampı anlaşması imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers, veteran forvet Patrick Patterson ile bir antrenman kampı anlaşması imzaladı.

32 yaşındaki oyuncu son iki sezonu LA Clippers ile geçirmiş ve maç başına ortalama 14 dakika sahada kalarak, %37.7 üçlük isabetiyle 5.0 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Blazers, kariyerlerine devam etmek için bir şans arayan veteranlar için bu yaz bir tür sığınak haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz ay, 32 yaşındaki Michael Beasley ve 31 yaşındaki Kenneth Faried, Blazers'ın Yaz Ligi takımına katılmışlar ve turnuvanın en yaşlı oyuncuları olarak kayıtlara geçmişlerdi. Ancak, hiçbir oyuncuya Portland'dan normal sezon sözleşmesi teklif edilmemişti.


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