Portland Trail Blazers ekibinin, Miami Heat'in Damian Lillard için şu ana kadar sunduğu tekliflerden "etkilenmediği" bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Blazers'a telefon açan birçok takımın tekliflerinde ciddi olduğunu belirtirken, ekiplerin Lillard'ın "aşağı yukarı hangi fiyata gideceğini kontrol ettiğini" belirtti:



"Şimdiye dek Portland'ın, Miami'nin onlara sunmuş olduğu tekliflerden hiç etkilenmediği söylendi. Bu süreci aceleye getirmeyecekler ve en iyi teklifi oluşturmaya bakacaklar. Miami konusuna gelirsek, bana kalırsa Blazers, Damian Lillard karşılığında maksimum değeri elde etmeye odaklanmış durumda."



Lillard'ın "tek tercihi" olduğu iddia edilen Heat ekibinin Tyler Herro'nun yer aldığı bir takas paketi oluşturmak zorunda kalacağı söylenmiş olsa da, Blazers'ın böyle bir senaryoda kendisini üçüncü bir takıma göndermek istediği de iddialar arasındaydı.



