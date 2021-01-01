Portland, McCollum için gelen teklifleri reddediyor!

Portland Trail Blazers'ın, CJ McCollum için gelen Draft hakkı tekliflerini reddettiği bildirildi.



Trail Blazers, Damian Lillard'ın etrafında güçlü bir çekirdek oluşturmayı umarak, 2021-22 normal sezonu öncesinde kadrosunu geliştirmeyi hedefliyor.



The Athletic'ten Jason Quick'e göre Blazers, karşılığında üst sıralardaki Draft hakları teklif edilen 29 yaşındaki şutör guard için yapılan birkaç teklifi geri çevirdi:



"Takımlar Blazers'ı arıyor, CJ McCollum'ı istiyor ve karşılığında Portland'a Draft'ın en üst sıralarında bulunma şansı sunuyor. Ancak Portland bu teklifleri, 'hemen kazanma' aşamasında olduğu ve etrafında yapılanacak çaylak oyunculardan ziyade veteran oyuncular aradığından ötürü, kabul etmiyor."



Blazers, Robert Covington takasının bir parçası olarak 23 numaralı seçimi kullandığı için, bu sene herhangi bir Draft hakkına sahip değil.



McCollum 2019'da üç yıllığı 100 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı ve 2024'e kadar serbest oyuncu olamayacak.



