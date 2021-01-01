Portland, Marquese Chriss'i deneyecek!

Serbest oyuncu Marquese Chriss'in, Portland Trail Blazers ile antrenman kampına katılmak üzere anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Portland, Chriss ile anlaşarak, Dennis Smith Jr.'dan sonra ikinci antrenman kampı sözleşmesini imzalamış oldu.



24 yaşındaki pivot, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Golden State Warriors ile oynarken bacağının kırılması sonrasında, parkelere geri dönmek için çalışıyor. Charania, Chriss'in sakatlığından tamamen iyileştiğini ve bu ayın sonunda kampa katılmaya hazır olduğunu belirtti.



2016 NBA Draftı'nda 8'inci sıradan seçilmiş olan Chriss, geçtiğimiz iki sezonu Warriors ile geçirmeden önce Phoenix Suns, Houston Rockets ve Cleveland Cavaliers formaları giymişti.



Chriss, 8.0 sayı, 4.9 ribaund, 1.1 asist, 0.8 blok ve 0.7 top çalmalık kariyer ortalamalarına sahip.



