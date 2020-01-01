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"Portland, Lakers için 'meşru' bir tehdit" iddiası!

New York Times'tan Marc Stein'a göre, NBA'den bazı takım temsilcileri, Portland Trail Blazers'ın Los Angeles Lakers için "meşru" bir tehdit olduğuna inanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'tan Marc Stein'a göre, NBA'den bazı takım temsilcileri, Portland Trail Blazers'ın Los Angeles Lakers için "meşru" bir tehdit olduğuna inanıyor.

Portland hala 2020 playofflarında yer bulmak için savaşıyor ve pek çok bilinmeyenden ötürü, bunu başarıp başaramayacakları henüz belli değil.

Ancak başarırlarsa, Stein, içeriden birçok kişinin Rip City'nin Lakers'ı devirmek için oldukça hakiki ve önemli bir tehdit oluşturduğuna inandığını söyledi:

"İki konferanstan, çok ön planda olmayan fakat güçlü olan iki takımın temsilcileriyle konuştum ve playofflardan önceki sekiz maçı 16 günlük bir süreye doldurmadan önce, sadece üç haftalık tam hızda ilerleyen antrenmanların etkisi hakkında, tamamen farklı tahminler aldım.

"Bir tanesi, hızlı geri dönüşün gerçek bir eşitleyici olabileceğini söyledi. Örnek: Lig içinden bazı kişiler, Portland'ı, daha önce sağlık sorunları olan Jusuf Nurkic ve Zach Collins ikilisi geri döndükten sonra, Lakers'ı ilk tur serisinde yenebilmeleri adına bir tehdit olarak görüyor. Diğer yönetici ise tam tersine, tüm takımların playofflardan önce oynaması gereken sekiz sıralama maçını, Lakers, Bucks ve Clippers'ın Mart ayındaki formlarını yeniden yakalamalarını sağlayacak uzun bir pist olarak nitelendirdi."

 


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