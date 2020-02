Portland, Kevin Love takası için şansını denemiş!

Portland Trail Blazers'ın, Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love'ı takas etmeye çalıştığı iddia edildi.



The Athletic'ten Jason Lloyd'un bir raporuna göre, Portland ekibi, zamanında kendilerine gelmeyi tercih edebileceğine dair haberler çıkan Love'ı kadrosuna katmaya çalışmış:



"Kesinlikle bildiğim tek takas teklifi, sadece maaş boşaltımı anlamına geliyordu. Portland, Hassan Whiteside ve Kent Bazemore'u teklif etti, bu da Kevin'in maaşıyla eşleşecekti. Ancak bunların her ikisinin de sözleşmelerinin süresi doluyor ve Cavs, karşılığında tam anlamıyla varlık değerinde bir şeyler alamayacaktı."



Lloyd'un eşleşen maaşlar konusunda yanıldığı da görüldü. Love bu sezon 28.9 milyon dolar, Whiteside 27.1 milyon dolar, Bazemore ise 19.3 milyon dolar kazanıyor. Blazers hem Whiteside hem de Bazemore'u teklif etseydi, takası yapmak için başka parçaların da işin içine dahil olması gerekirdi.



CAVS, İLK TUR DRAFT HAKKI İSTEMİŞ



Cleveland'ın bu yaz Love ile tekrar takas yapmayı planladığını söyleyen Lloyd'a göre, Cavaliers'ın Love için karşılığında istediği varlık, bir ilk tur draft hakkıydı:



"Çoğu takım Cavs'e sadece Kevin'in sözleşmesini üstlenmelerini sağlamak için varlıkları dahil etmeleri gerektiğini söylüyordu. Cavs bir ilk tur draft hakkı istiyordu."



Blazers, en sonunda Trevor Ariza, Caleb Swanigan ve Wenyen Gabriel için Bazemore ve Anthony Tolliver'i Sacramento Kings'e takas etmişti.



Geçen yılın sonlarında The Ringer'dan Kevin O'Conner, Love'ın Blazers'a takas edilmeyi tercih ettiğini yazmıştı.