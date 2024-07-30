Portland Trail Blazers'ın, önümüzdeki sezon başlamadan önce Jerami Grant veya Anfernee Simons'ı takas etmesinin beklendiği iddia edildi.



The Athletic'ten Aaron Fentress, Portland'ın hedefinin antrenman kampı başlamadan önce bu oyunculardan birini takas etmek olduğunu bildirdi:



"Jerami (Grant) veya Anfernee Simons'ın takas edilmemesi beni şaşırtır. Scoot Henderson ve Shaedon Sharpe'ın yeniden yapılanma sürecinin temel taşları olduğunu açıkça belirtmek, Anfernee'yi göndermeniz gerektiği anlamına geliyor. Anfernee'yi ilk beş başlatmazlarsa, muhtemelen bir takas talep edecektir. Grant, 30'lu yaşlarını tekrar tanking yapan bir takımda harcamak istemez."



Dört yıllığı 100 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine iki yılı kalan Simons, geçen sezon ortalama 22,6 sayı kaydederken, beş yıllığı 160 milyon dolarlık kontrata sahip olan Grant ise 21 sayı ortalama yakalamıştı.



Los Angeles Lakers'ın Grant'e ilgi duyan takımlar arasında olduğu söylentiler arasındaydı.





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