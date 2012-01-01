Portland, GM Neil Olshey'yi görevden aldı!

Portland Trail Blazers'ın, genel menajer ve basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey'yi görevden aldığı bildirildi.



Portland'ın, işyerinde suistimal nedeniyle bir süredir soruşturma altında olan 56 yaşındaki yöneticinin, "mesleki ahlak kurallarını" ihlal ettiğini tespit ettiği açıklandı.



2012 yılında Blazers ile çalışmaya başlayan Olshey yönetiminde ekip, istikrarlı bir playoff takımı haline gelmiş ve 2019'da Batı Konferansı Finallerine yükselmişti.



Olshey'nin yerine geçici olarak, GM'lik görevini Joe Cronin'in üstleneceği söylendi.



YENİ ADAYLAR DA VAR



Portland yönetiminde Olshey'den boşalan koltuğa geçmesi düşünülen iki adayın, Chicago Bulls GM'i Marc Eversley ile New York Knicks GM'i Scott Perry olduğu belirtildi.



Eversley daha önce Toronto Raptors, Washington Wizards ve Philadelphia 76ers için çalışırken, Perry ise Oklahoma City Thunder, Orlando Magic ve Sacramento Kings organizasyonlarında görev yapmıştı.



